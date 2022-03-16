Нацгвардійці завдали втрат російським морпіхам, які штурмують Маріуполь, - Бутусов. ВIДЕО
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Приголомшлива бойова ефективність - перебуваючи в обороні під постійними ударами авіації, артилерії, безпілотників, ракет, ховаючись без світла, води та тепла у підвалах, захисники Маріуполя відбивають щодня штурм за штурмом, беруть полонених і знищили російського генерала!" - написав він.
Бутусов опублікував відео допиту полоненого. Той розповідає, що приїхав до України ще з 700-800 окупантами, половину з яких вже знищили захисники нашої держави.
"Я не хотів їхати сюди. Нас змусили. Сказали, що відмовників посадять близько 10 років в'язниці. Неохочих їхати дуже багато. Дехто навіть відмовився, я не знаю, яка їхня подальша доля", - каже на відео полонений.
Окупант називає своє перебування в Україні "дуже великою помилкою".
"Люди, військові цієї країни, захищають своїх людей. А ми тут просто не потрібні. Навіщо ми загалом сюди приїхали? Я закликаю всіх кинути зброю та поїхати звідси. Нехай тутешні люди самі розберуться, щоб у них все було добре, а не щоб ми бомбили і вбивали людей", - каже він.