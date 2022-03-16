Військових медиків Миколаєва навчають іноземні колеги, - голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. ВIДЕО

До Миколаєва приїхали спеціалісти з військовї медицини з різних країн. Вони мають ефективний досвід, з яким діляться з українськими колегами у Миколаєві

Про повідомляє Цензор.Нет з посиланням на телеграм-канал Віталія Кіма.

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"До нас приїхали військові медики із різних країн: Канада, США, Австралія. Допомагатимуть нашим. Буде навчання. Таким чином, посилимо медицину на лінії фронту", - сказав голова Миколаївсської ОДА.

Окрім цього Віталій Кім розповів, що йде робота з поповнення запасів та посилення захисту.

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"Сьогодні поїдемо з гуманітарним вантажем по селах, які звільнили наші військові. Також перевозимо людей на безпечну територію. З погляду військового – добре йде робота. Не без втрат з нашого боку, але втрати ворога кратно вищі. Ми рухаємось і женемо їх, відбираємо техніку", - підкреслив очільник Миколаївщини.