"Мы должны проехать через город Сумы, а в Сумах еще ни одна колона не выжила", - СБУ оприлюднила чергову розмову окупанта. ВIДЕО
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На нових перехоплених розмовах СБУ чути, як російський солдат-строковик розповідає своїй матері, що в Україну вони в’їхали "без проблем, а ось виїхати не можуть". І тепер їм прийшов наказ висуватися на Суми...
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал СБУ.
" А через місто Суми ще ні одна наша колона не виживала. Ніхто, ні одна колона не доїжджала цілою. Якщо все вийде, я б хотів скласти зброю - аби не їхати на Суми", - жаліється російський окупант матері. Він, як і всі його побратими, наляканий і деморалізований. Хоче додому і розуміє, що підмоги чекати нізвідки.
Загарбник зізнається, що вони в оточенні, і шансів 50/50.
"А ось назви українських міст, які живуть під обстрілами і бомбардуваннями, але героїчно обороняються, до кінця життя будуть частиною нічних кошмарів рашистів", - впевнені у Службі безпеки України.