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Спроби РФ перекинути найманців із Сирії та Лівії в Україну не вдаються. Окупанти не мають резервів, - Арестович. ВIДЕО

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Спроби РФ перекинути найманців із Сирії та Лівії в Україну поки що не вдаються,

 Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник глави Офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо загальної ситуації навколо України та в найбільш її гарячих точках, то вони не змінилися протягом доби і не мають шансів на зміну, тому що Російська Федерація витратила свої ресурси. Спроби перекинути своїх найманців із Сирії та Лівії, рештки своїх підрозділів із Далекого Сходу поки що їм не вдаються. Тобто вони не мають резервів і за нашою оцінкою, і оцінкою провідних західних фахівців", - заявив він.

За словами Арестовича, основні зусилля РФ нині зосереджені в районі зони ООС. Водночас учора противник зазнав втрат у напрямку міст Ізюму та Миколаєва.

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Крім того, вчора Збройні сили України провели на окремих ділянках тактичний контрнаступ, який покращив ситуацію.

Як зазначив Арестович, військово-політичне керівництво України зберігає контроль за ситуацією.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Sophia-Maria Duglass
    Кадырову не сообщать где прячется Степан Бандера ! ‼️‼️
  • Sophia-Maria Duglass
    Но каждый выстрел по оккупантам сопровождать ПРИВЕТОМ ОТ БАНДЕРЫ

    каждый из нас ПРЕЗИДЕНТ - КАЖДЫЙ ИЗ НАС БАНДЕРА
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