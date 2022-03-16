Перший командир полку "Азов", історик Микола Кравченко (Крук) загинув у бою, - Білецький. ВIДЕО
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Два тижні тому в бою за Харків загинув його батько.
Про загибель Миколи Кравченка повідомив перший командир полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом ми створювали організацію "Патріот України", він стояв у витоків "Правого Сектору" на Майдані, "Українських партизанів" на Харківщині та батальйону "Азов". Все життя він вірив і боровся за Велику Україну", - написав Білецький.
Він пообіцяв, що побратими Кравченка боротимуться до кінця заради помсти за всіх полеглих та майбутнього для їх дітей.