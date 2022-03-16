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Перший командир полку "Азов", історик Микола Кравченко (Крук) загинув у бою, - Білецький. ВIДЕО

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Два тижні тому в бою за Харків загинув його батько.

Про загибель Миколи Кравченка повідомив перший командир полку "Азов" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом ми створювали організацію "Патріот України", він стояв у витоків "Правого Сектору" на Майдані, "Українських партизанів" на Харківщині та батальйону "Азов". Все життя він вірив і боровся за Велику Україну", - написав Білецький.

Він пообіцяв, що побратими Кравченка боротимуться до кінця заради помсти за всіх полеглих та майбутнього для їх дітей.

Дивіться: "Азов" знищив генерал-майора окупаційних військ. ФОТО

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УСІ ГЕРОЇ ЗАГИБЛІ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ МАЮТЬ НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИТИСЬ У ПАМ'ЯТІ НЕЗЛАМНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ...
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Царство небесне герою. А цапам горіти в аду.
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