Ми активізуємо роботу, щоб притягти окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал, - Зеленський. ВIДЕО

Україна активізує роботу для притягнення російських окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал.

Про це заявив у зверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми активізуємо роботу, щоб притягнути окупантів до відповідальності. Має бути міжнародний трибунал. І він буде! За все, що вони наробили проти України. Проти наших людей. За кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави", - зазначив він.

"Світ уже починає розуміти, що без визнання Росії державою-терористом неможливо буде відновити справедливість щодо України", - додав глава держави.

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