Окупанти планують здійснити дуже серйозну інформаційну операцію, - Арестович. ВIДЕО

Окупанти спробують зробити так, щоб люди опинилися в інформаційному вакуумі й панікували.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Супротивник сьогодні-завтра постарається залишити людей в інформаційному вакуумі й закинути неправдиву інформацію. За його словами, окупанти планують здійснити дуже серйозну інформаційну операцію.

"...підступний задум ворога такий: вони сьогодні-завтра постараються провести дуже серйозну інформаційну операцію, пов'язану і з ураженням матеріальних об'єктів, вони будуть намагатися обрушити мережу кібератаками, фізичним впливом на вежі зв'язку, а потім, коли виникне вакуум і паніка, - закинути інформацію про те, що нібито ми все здали - наша делегація на переговорах все здала, Збройні сили України не стріляють, відступають і здаються, і зданий суверенітет...", - попередив Арестович.

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