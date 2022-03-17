Ракетний удар зафіксовано по одному з військових інфраструктурних об'єктів міста Сарни, постраждалих немає, - Рівненська ОВА. ВIДЕО
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Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив про ракетний удар по одному із військових інфраструктурних об'єктів міста Сарни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні в телеграм-каналі.
"Під час останньої повітряної тривоги зафіксовано ракетний удар по одному з військових інфраструктурних об'єктів міста Сарни. Жертв і постраждалих немає. На місці працює комісія, все під контролем", - сказав Коваль.