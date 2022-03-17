Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Ракетний удар зафіксовано по одному з військових інфраструктурних об'єктів міста Сарни, постраждалих немає, - Рівненська ОВА. ВIДЕО

11 28316
Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив про ракетний удар по одному із військових інфраструктурних об'єктів міста Сарни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні в телеграм-каналі.

"Під час останньої повітряної тривоги зафіксовано ракетний удар по одному з військових інфраструктурних об'єктів міста Сарни. Жертв і постраждалих немає. На місці працює комісія, все під контролем", - сказав Коваль.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Роман Кокоровець
    я вважаю по скупченню противника на території Білорусі можно наносити удари . тарган не рипнеться .
  • Сірий
    До тебе не доходить?
  • Виктор Дийнега
    Я думаю что рашка хочет столкнуть Беларусь с Украиной лбами, а сами спрыгнуть в позицию третей стороны. Далее рашка через ООН попытается вклинится между Украиной и Беларусью в качестве миротворцев и как говорится одним выстрелом убить два зайца.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини