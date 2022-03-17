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США передадуть Україні 100 дронів-камікадзе. ВIДЕО

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Новий пакет оборонної допомоги США для українського війська включатиме 100 безпілотників Switchblade, відомих як дрони-камікадзе тактичного рівня, які здатні вражати цілі зарядом на своєму борту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в середу американське видання Politico із посиланням на конгресмена-республіканця від штату Техас Майка Маккола, передає Укрінформ.

"Включення (в пакет підтримки – ред.) тактичних безпілотників, які врізаються в цілі, стало новою фазою поставок зброї, що Сполучені Штати відправляють в Україну",- зазначає видання.

БПЛА Switchblade – це невеликий легкий безпілотник, який може перебувати в повітрі до 30 хвилин, перш ніж оператор на землі направить його на ціль за десятки кілометрів. Дрон запускається з труби, як мінометний снаряд. Його GPS-наведення в реальному часі дозволяє в польових умовах керувати ним до моменту, коли він врізається в ціль і вибухає.

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До цього часу поставки з Америки включали переважно протитанкову та зенітну зброю.

Маккол також сказав, що США "працюють із союзниками" над відправленням в Україну нових зенітно-ракетних систем С-300, знайомих для українських фахівців. Раніше повідомлялося, що такі комплекси готова була передати Україні Словаччина.

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Топ коментарі

  • Назар Курта
    Заспокойтесь, 100 штук це на освоєння операторами. Джавелінів спочатку також було дуже мало, це по перше. По друге 100 штук може бути 100 дронів, може бути 100 комплексів пуску-управління, може виявитись що 100 штук після 100 уражень не закінчаться . Кацапам ніхто тепер не скаже скільки там чого передано.
  • Dust
    ССО можуть цими лезами по 6 000 $ за штуку нищити рашискі літаки по 30-40 міліонів $ прямо на аеродромах в рашці та Білорашці
  • Вячеслав 43a0ae0b
    нафига тратить их на колоны- которые и так можна накрывать артилерией ? эти дроны лучше использовать для уничтожения труднодоступных и опасных целей типа градов буков искандеров или самолетов с вертолетами
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