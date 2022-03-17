США передадуть Україні 100 дронів-камікадзе. ВIДЕО

Новий пакет оборонної допомоги США для українського війська включатиме 100 безпілотників Switchblade, відомих як дрони-камікадзе тактичного рівня, які здатні вражати цілі зарядом на своєму борту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в середу американське видання Politico із посиланням на конгресмена-республіканця від штату Техас Майка Маккола, передає Укрінформ.

"Включення (в пакет підтримки – ред.) тактичних безпілотників, які врізаються в цілі, стало новою фазою поставок зброї, що Сполучені Штати відправляють в Україну",- зазначає видання.

БПЛА Switchblade – це невеликий легкий безпілотник, який може перебувати в повітрі до 30 хвилин, перш ніж оператор на землі направить його на ціль за десятки кілометрів. Дрон запускається з труби, як мінометний снаряд. Його GPS-наведення в реальному часі дозволяє в польових умовах керувати ним до моменту, коли він врізається в ціль і вибухає.

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До цього часу поставки з Америки включали переважно протитанкову та зенітну зброю.

Маккол також сказав, що США "працюють із союзниками" над відправленням в Україну нових зенітно-ракетних систем С-300, знайомих для українських фахівців. Раніше повідомлялося, що такі комплекси готова була передати Україні Словаччина.

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