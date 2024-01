Кремль постійно вигадує брехню, щоб спробувати виправдати свої звірства, - Блінкен. ВIДЕО

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

У публікації доданий ролик, в якому вказані випадки неправдивих заяв РФ про нібито біологічну і хімічну зброю і "секретні лабораторії" в Україні та Сирії, про окупацію української Автономної Республіки Крим російськими військовими без розпізнавальних знаків, про "геноцидні" звинувачення під час своєї війни проти Грузії, про отруєння "Новачком" Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великій Британії тощо

"Ми бачили це в Грузії в 2008 році. На сході України в 2014 році. У Сирії в 2018 році. У Великій Британії в 2018 році. Тепер це знову відбувається в Україні в 2022 році. Кремль постійно вигадує брехню, щоб перекласти провину і спробувати виправдати свої звірства", - пише Блінкен.

We saw this in Georgia in 2008. In eastern Ukraine in 2014. In Syria in 2018. In the UK in 2018. Now, it's happening again in Ukraine in 2022. The Kremlin has consistently made up lies to shift the blame and attempt to justify its atrocities. pic.twitter.com/aV8ovnN6H3