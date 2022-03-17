Кремль постійно вигадує брехню, щоб спробувати виправдати свої звірства, - Блінкен. ВIДЕО

Росія неодноразово поширювала брехню, аби перекласти провину за свою злочинну діяльність у світі.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

У публікації доданий ролик, в якому вказані випадки неправдивих заяв РФ про нібито біологічну і хімічну зброю і "секретні лабораторії" в Україні та Сирії, про окупацію української Автономної Республіки Крим російськими військовими без розпізнавальних знаків, про "геноцидні" звинувачення під час своєї війни проти Грузії, про отруєння "Новачком" Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у Великій Британії тощо

"Ми бачили це в Грузії в 2008 році. На сході України в 2014 році. У Сирії в 2018 році. У Великій Британії в 2018 році. Тепер це знову відбувається в Україні в 2022 році. Кремль постійно вигадує брехню, щоб перекласти провину і спробувати виправдати свої звірства", - пише Блінкен.

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