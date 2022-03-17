"Російську армію не лише зупинили, а починають витісняти з зайнятих позицій": деталі контратаки українських сил на Київщині. ВIДЕО
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Журналісти показали наслідки контратаки ЗСУ на Київщині.
Про це повідомив журналіст Левко Стек, передає Цензор.НЕТ.
"Деталі контратаки українських сил на Київщині, в ході якої звільнили одне з зайнятих російськими військами сіл і знешкодили 5 бронемашин ЗС РФ. Зустрів там одну всім вам знайому людину. Думаю, впізнаєте навіть без відеоряду за кількістю звуків "ПІ", які довелось використати", - розповів він.