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"Російську армію не лише зупинили, а починають витісняти з зайнятих позицій": деталі контратаки українських сил на Київщині. ВIДЕО

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Журналісти показали наслідки контратаки ЗСУ на Київщині.

Про це повідомив журналіст Левко Стек, передає Цензор.НЕТ.

"Деталі контратаки українських сил на Київщині, в ході якої звільнили одне з зайнятих російськими військами сіл і знешкодили 5 бронемашин ЗС РФ. Зустрів там одну всім вам знайому людину. Думаю, впізнаєте навіть без відеоряду за кількістю звуків "ПІ", які довелось використати", - розповів він.

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Есть шанс покончить с этой кремлевской нечестью раз и навсегда. Украинские герои Честь и Слава Вам.
  • Larissa Kora 56c14f78
    Рідненькі! Бийте рашистів, знищуйте ту падаль ! Наснаги Вам!
  • Gal
    Тобто? А вони що, мають з того Сибіру вийти, а чи як?
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