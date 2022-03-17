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Зруйнована військами РФ Волноваха: "У місті не лишилося жодного цілого будинку". ВIДЕО

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В мережі показали кадри зі зруйнованої російськими військами Волновахи.

Відповідне відео оприлюнили в телеграм-каналі Третя сила, передає Цензор.НЕТ.

"Волноваха після приходу "асвабадітєлєй". Схоже, що у місті не лишилося жодного цілого будинку. Іншими словами такого міста більше не існує… Брати в полон російських фашистів варто лише для того, щоб вони відбудовували наші міста!" - йдеться в описі відео.

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Топ коментарі

  • Ольга Зелко 0ed7d459
    скоти
  • Ольга Зелко 0ed7d459
    мабуть нам потрібно через це пройти,щоб і сліпі прозріли
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    как это паруске-разьебать город в хлам и потом снимать видосы на фоне жалостливой музыки...
    п.с. помню эту музыку из фильма "холодное лето 53го"...символично..на сегодня рф-страна победивших зотовых .
    п.п.с русские,это народ-пидорас.
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