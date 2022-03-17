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"Бригада наша уже небоеготовна. Если нападут - нас всех завалят. Ищем патроны украинские - 7.62, друг другу ноги прострелить. Чтобы вернуться в госпиталь", - російський окупант. АУДIО

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Російський окупант заявив рідним "по секрету", що він разом з іншими солдатами армії РФ шукає українські патрони калібру 7.62, щоб прострелити один одному ноги та евакуюватися з України в госпіталь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це загарбник розповідає в телефонній розмові, що була перехоплена українською спецслужбою.

За словами росіянина, це чи не єдиний шанс залишитися живим, адже його військова частина втратила боєздатність і триматиметься до першої атаки українських воїнів.

"У нас 120 человек ранены и 350  - 200-й груз... Наша бригада небоеготовна уже. На нас сейчас нападут и всех завалят. У танков нет. Ничего не осталось. Все украинцы минометами взорвали", - розповідає загарбник рідним.

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Топ коментарі

  • B Raw
    Нащо в ногу? В голову безпечніше, там немає життєво важливих органів
  • Андрей Дрофяк
    Краще один одному яйця зубами відгризти
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и кто вас "сынулечек" сюда звал?
    ищи **** украинские патроны...
    пуля многое меняет в голове, даже если она попала в жопу !!!
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