Захисники України вміло зупинили рух техніки ворожого полку та БТГ на Харківщині, - Залужний. ВIДЕО

Захисники України вміло зупинили рух колони техніки нового 437-го навчального полку та батальйонно-тактичну групу 26-го танкового полку 47-ої танкової дивізії ЗС РФ на Харківщині.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Колони техніки нового 437-го навчального полку та батальйонно-тактична група 26-го танкового полку 47-ої танкової дивізії ЗС РФ рухалися в напрямку Кам'янки Харківської області. Однак противник був вміло зупинений нашими воїнами", - пише Залужний та публікує відеозапис з місця успішної атаки.

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