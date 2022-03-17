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Захисники України вміло зупинили рух техніки ворожого полку та БТГ на Харківщині, - Залужний. ВIДЕО

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Захисники України вміло зупинили рух колони техніки нового 437-го навчального полку та батальйонно-тактичну групу 26-го танкового полку 47-ої танкової дивізії ЗС РФ на Харківщині.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ

"Колони техніки нового 437-го навчального полку та батальйонно-тактична група 26-го танкового полку 47-ої танкової дивізії ЗС РФ рухалися в напрямку Кам'янки Харківської області. Однак противник був вміло зупинений нашими воїнами", - пише Залужний та публікує відеозапис з місця успішної атаки. 

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Эта картинка под данное событие прям напрашивается
  • Вололо Трололо
    Не чекали.. Хлопака файно замінував
  • Саша Пончик
    Вторая армия мира оказалась хламом и дохлятиной.
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