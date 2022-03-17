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Російські війська зайшли в Олешки на Херсонщині. ВIДЕО

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У місто Олешки Херсонської області зайшли російські війська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні у Facebook повідомив мер міста Євген Рищук.

За його словами, зараз російські окупанти заселяються в Олешки.

"Я щойно від них, мене трошки "потеребили". Загалом на зараз нічого страшного не відбувається, вони зараз заселяються у місто. Не знаємо їхні позиції. Нам сказали: "Підтримуйте порядок, як і підтримували, ми ніякого стосунку до вас зараз не матимемо". Патруль наш далі працює, ми далі працюємо, сміття вивозимо, хліб печемо, ми працюємо незалежно від того, що відбувається в місті", - сказав Рищук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У людей закінчується готівка, в аптеках – ліки, - мер окупованих Олешків про життя міста

Топ коментарі

  • Sashko Pavliuk
    Цей дРищук так ніби трохи підлизує кацапам? Втім, його можна зрозуміти.
    Але навіщо так рапортувати, ніби все добре. Ще трохи - і рашковани скажуть йому квіточки на клумбах саджати.
  • Михаил Маляренко
    Патруль працює все нормально.Мені здається або в МВС теж приймають присягу?
  • Анжей Штефан
    левый берег напротив Херсона, шоб вы понимали.

    а с Херсона видосики уже постят, ура кричат, мол колоны выходят. хотелось бы верить, даст Бог, наш славный ГородНеспящих уже будет свободен!!

    Олешки держдитесь!! мы за вас дадим пистюлей тем гуглам и оркам, котооые на карте Гугль пишут "алёёшки", повбивав би гадів /

    все буде Україна!!
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