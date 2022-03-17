"Мне нужен сахар не для того, чтобы гнать самогон - элементарно хотя бы чай попить!": росіяни починають відчувати "покращення" від режиму Путіна. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
А далі росіянам теж не буде "солодко". Щоденні обходи міських супермаркетів, багатогодинні черги та бійки біля продуктових візків — так росіяни відреагували на зникнення цукру з полиць магазинів по всій країні після початку вторгнення Росії в Україну. Влада стверджує, що дефіциту цього товару немає, а в перебоях поставок та його подорожчанні звинувачують непорядних постачальників та фасувальників (от вам вже й знайшли "врагов народа".
Федеральна антимонопольна служба розпочала антикартельні перевірки найбільших виробників цукру. Раніше антимонопольна служба заявила, що відсутність цукру на полицях магазинів у низці регіонів пов'язана з ажіотажним попитом, який підігрівається несумлінними організаціями.
За хронікою самознищення Росії можна слідкувати за посиланням.