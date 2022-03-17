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"Мне нужен сахар не для того, чтобы гнать самогон - элементарно хотя бы чай попить!": росіяни починають відчувати "покращення" від режиму Путіна. ВIДЕО

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Росіяни, які сподівались, що можна тихенько пересидіти правління Путіна, постійно повтроюючи "мы вне политики", тепер змушені битися за цукор. Правда лише там, де він є - бо тепер це дефіцит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

А далі росіянам теж не буде "солодко". Щоденні обходи міських супермаркетів, багатогодинні черги та бійки біля продуктових візків — так росіяни відреагували на зникнення цукру з полиць магазинів по всій країні після початку вторгнення Росії в Україну. Влада стверджує, що дефіциту цього товару немає, а в перебоях поставок та його подорожчанні звинувачують непорядних постачальників та фасувальників (от вам вже й знайшли "врагов народа".

Федеральна антимонопольна служба розпочала антикартельні перевірки найбільших виробників цукру. Раніше антимонопольна служба заявила, що відсутність цукру на полицях магазинів у низці регіонів пов'язана з ажіотажним попитом, який підігрівається несумлінними організаціями.

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За хронікою самознищення Росії можна слідкувати за посиланням.

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Топ коментарі

  • Віктор Степаненко
    До самогона в рашке редко когда дело доходит - бражку пьют .
  • PREDATOR PREDATOR
    Дичина.Це тільки початок.Будете лайно там жерти.
  • Александр Супрун bdc02a81
    Рузгє!
    Сахар из мочи можете добывать!
    Пейте, не обляпайтесь!
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