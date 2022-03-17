"Мне нужен сахар не для того, чтобы гнать самогон - элементарно хотя бы чай попить!": росіяни починають відчувати "покращення" від режиму Путіна. ВIДЕО

Росіяни, які сподівались, що можна тихенько пересидіти правління Путіна, постійно повтроюючи "мы вне политики", тепер змушені битися за цукор. Правда лише там, де він є - бо тепер це дефіцит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

А далі росіянам теж не буде "солодко". Щоденні обходи міських супермаркетів, багатогодинні черги та бійки біля продуктових візків — так росіяни відреагували на зникнення цукру з полиць магазинів по всій країні після початку вторгнення Росії в Україну. Влада стверджує, що дефіциту цього товару немає, а в перебоях поставок та його подорожчанні звинувачують непорядних постачальників та фасувальників (от вам вже й знайшли "врагов народа".

Федеральна антимонопольна служба розпочала антикартельні перевірки найбільших виробників цукру. Раніше антимонопольна служба заявила, що відсутність цукру на полицях магазинів у низці регіонів пов'язана з ажіотажним попитом, який підігрівається несумлінними організаціями.

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За хронікою самознищення Росії можна слідкувати за посиланням.