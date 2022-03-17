"У нас нет мощи уже, 70% техники раз#бали. Мы тупо съ#бываемся, даже не отстреливаемся. Жопа тут. Страшно!", - розмова окупанта з жінкою. АУДIО
58 33666
Спецслужби перехопили ще одну телефонну розмову російського окупанта з-під Миколаєва. Російський окупант плачеться своїй жінці про реалії війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
- У нас немає вже тієї бойової могутності, нас тупо роз##бали! Я думав, що в Росії все за##бісь, виявляється ніх#я не за#бісь. Коротше можна сказати, ми тупо з##буємося!
- А ви чому не х##рите нікого?
- З чого? Хіба я маю гармату, міномет чи танк?