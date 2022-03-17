Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

"У нас нет мощи уже, 70% техники раз#бали. Мы тупо съ#бываемся, даже не отстреливаемся. Жопа тут. Страшно!", - розмова окупанта з жінкою. АУДIО

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Спецслужби перехопили ще одну телефонну розмову російського окупанта з-під Миколаєва. Російський окупант плачеться своїй жінці про реалії війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

- У нас немає вже тієї бойової могутності, нас тупо роз##бали! Я думав, що в Росії все за##бісь, виявляється ніх#я не за#бісь. Коротше можна сказати, ми тупо з##буємося!
- А ви чому не х##рите нікого?
- З чого? Хіба я маю гармату, міномет чи танк?

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • экзорцист
    Українці ще просто розминаються. А на фініші ви всі трупи, підари лаптеногі.
  • Ben23
    Вот это мне нравится: "- ты ж смотри, не говори никому ничего …" короче, согласны молча сдохнуть. И это тоже нормальный вариант.
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