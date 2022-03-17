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Рятувальники дістали з-під завалів гуртожитку в Чернігові тіла 5 осіб. Це родина, батьки та троє дітей, - ДСНС. ВIДЕО

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Внаслідок обстрілів з боку військ РФ загинула ціла родина із 5 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Місто-герой Чернігів. Під час проведення робіт по розбору конструкцій, рятувальники дістали родину загиблих з 5 осіб. Серед них 3 дітей - хлопчик та дівчинка двійнятка по 3 рочки, їхня старша сестричка 12 років та їхні батьки. Всі вони загинули внаслідок ворожого авіаудару по гуртожитку", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Amber
    Вічна пам'ять нашим украінцям , які так хотіли жити , працювати та ростити діточок 😪😪😪
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
  • Alex Bylim
    мета кожного Українця на покоління вперед це смерть раші і всіх кацапів
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