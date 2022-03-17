Вакарчук звернувся до росіян з дитячої палати реанімації: "Ці діти були поранені російськими ракетами, російськими осколками, російськими солдатами". ВIДЕО

Українських співак Святослав Вакарчук звернувся до росіян з палати дитячої реанімації і закликав припинити війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, персонал лікарні саме напружено працював, рятуючи поранених дітей.

"Я зараз перебуваю в палаті реанімації, де наші лікарі борються за життя діток, котрі були поранені російськими ракетами, російськими осколками, російською армією тільки тому, що вони живуть в незалежній країні. У деяких поранених вибухом відірвало руку, ногу, декому намагаються врятувати життя. Подивіться на це і зупиніть свою безумну владу", - сказав Вакарчук.

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