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Вакарчук звернувся до росіян з дитячої палати реанімації: "Ці діти були поранені російськими ракетами, російськими осколками, російськими солдатами". ВIДЕО

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Українських співак Святослав Вакарчук звернувся до росіян з палати дитячої реанімації і закликав припинити війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, персонал лікарні саме напружено працював, рятуючи поранених дітей.

"Я зараз перебуваю в палаті реанімації, де наші лікарі борються за життя діток, котрі були поранені російськими ракетами, російськими осколками, російською армією тільки тому, що вони живуть в незалежній країні. У деяких поранених вибухом відірвало руку, ногу, декому намагаються врятувати життя. Подивіться на це і зупиніть свою безумну владу", - сказав Вакарчук.

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    До кого він звертається ?.
    Там же лишня хромосома не дає думати !?
    ..
    Слава нації
    Смерть москалям
  • экзорцист
    Славку, твій вчинок вартий похвали. Але є одне НО (!). До кого ти звертаєшся? До недолюдей? До орків, які й своїх дітей не жаліють? Маскалі - не люди!!! І ніколи ними не стануть!!!
  • Микола Папізже
    Не правильно тон взяли. У кацапів совісті нема, їм навіть своїх дітей не жаль. Єдине, що на них діє, це страх. Не потрібно цапам наших дітей показувати, лише ржатимуть суки, показуйте їм знищених кацапсячих співплеменників
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