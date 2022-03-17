Український льотчик спрямовує свій підбитий літак на колону техніки окупантів. ВIДЕО

В мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано фрагмент бомбардування українськими пілотами колони окупантів та падіння одного з літаків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно момент, коли один з літаків під час бою починає падати на колону з досить невеликої висоти, а пілот катапультується в цю мить.

В другій частині запису, показана російська техніка, очевидно, знищена українськими пілотами. Згідно з даними автора, бій відбувався в Херсонській області на початку російського вторгнення.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі над Дніпропетровщиною знищено два ворожих літаки, - Повітряне командування "Схід"