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Український льотчик спрямовує свій підбитий літак на колону техніки окупантів. ВIДЕО

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В мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано фрагмент бомбардування українськими пілотами колони окупантів та падіння одного з літаків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно момент, коли один з літаків під час бою починає падати на колону з досить невеликої висоти, а пілот катапультується в цю мить.

В другій частині запису, показана російська техніка, очевидно, знищена українськими пілотами. Згідно з даними автора, бій відбувався в Херсонській області на початку російського вторгнення.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КОЖЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ-ПАМ'ЯТАЙМО...
  • wittmann1980
    Смерти наших солдат и гражданских не должны быть напрасны. Украина отстоит свою государственность и территории.
  • Мистер Икс 00711c20
    Воистину НЕТ предела мужества УКРАИНСКОГО НАРОДА ,будем ВСЕ достойны называться УКРАИНЦАМИ !!!
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