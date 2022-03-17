Через обстріл окупантів спалахнув ринок "Барабашово" у Харкові. ВIДЕО

Сьогодні, 17 березня Харків вчергове зазнав обстрілу окупаційних військ. Унаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на ринку "Барабашово".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Харків".

"Дим над Харковом. Внаслідок обстрілів горить ринок у Київському районі", - йдеться в повідомленні.

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За словами очевидців, на ринку "Барабашово" масштабна пожежа, попіл від якої розлітається по всьому місту. Як помітно з кадрів, над всім містом утворився величезний густий шар диму.