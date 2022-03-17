Арестович закликав до "тотальної рейкової війни" проти військ РФ на тимчасово окупованих територіях: "Рознесіть нахрін залізницю. Далі розберемося й полагодимо". ВIДЕО

На тимчасово окупованих територіях Росія перекидає війська та техніку залізницею. Олексій Арестович пояснив, як прості українці можуть там допомогти військовим ЗСУ.

Радник голови офісу Президента закликав вести на цих територіях "тотальну рейкову війну". Особливо – на тих напрямках, де противнику вдалося налагодити постачання залізницею, передає Цензор.НЕТ.

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Арестович пояснив, що постачання залізницею – це найефективніший вид постачання. Тож його зрив може радикально змінити ситуацію на користь України. Особливо це стосується напрямку Крим – Мелітополь, адже саме там противник забезпечує угруповання, що штурмує Маріуполь.

Насамперед це стосується напрямків:

Крим – Мелітополь;

Крим – Херсон;

Валуйки – Куп'янськ,

Гомель – Київ (загальний напрямок).

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Як пояснив радник глави ОП, потрібно знімати або розкручувати рейки, псувати дроти та всю систему залізничних шляхів.

"Особливо це стосується теперішніх та колишніх залізничників – рознесіть нахрін залізницю з Криму на Херсон, з Криму на Мелітополь, все, що є на півночі, особливо Валуйки -Куп'янськ. Далі розберемося й полагодимо", – закликав він.

Водночас Арестович наголосив, що мовиться лише про тимчасово окуповані Росією території. При цьому, підкреслив він, дуже важливо врахувати, що ворог охороняє шляхи сполучення. Тому варто тверезо оцінювати свої сили та можливості.