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Арестович закликав до "тотальної рейкової війни" проти військ РФ на тимчасово окупованих територіях: "Рознесіть нахрін залізницю. Далі розберемося й полагодимо". ВIДЕО

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На тимчасово окупованих територіях Росія перекидає війська та техніку залізницею. Олексій Арестович пояснив, як прості українці можуть там допомогти військовим ЗСУ.

Радник голови офісу Президента закликав вести на цих територіях "тотальну рейкову війну". Особливо – на тих напрямках, де противнику вдалося налагодити постачання залізницею, передає Цензор.НЕТ.

Арестович пояснив, що постачання залізницею – це найефективніший вид постачання. Тож його зрив може радикально змінити ситуацію на користь України. Особливо це стосується напрямку Крим – Мелітополь, адже саме там противник забезпечує угруповання, що штурмує Маріуполь.

Насамперед це стосується напрямків:

  • Крим – Мелітополь;
  • Крим – Херсон;
  • Валуйки – Куп'янськ,
  • Гомель – Київ (загальний напрямок).

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Як пояснив радник глави ОП, потрібно знімати або розкручувати рейки, псувати дроти та всю систему залізничних шляхів.

"Особливо це стосується теперішніх та колишніх залізничників – рознесіть нахрін залізницю з Криму на Херсон, з Криму на Мелітополь, все, що є на півночі, особливо Валуйки -Куп'янськ. Далі розберемося й полагодимо", – закликав він.

Водночас Арестович наголосив, що мовиться лише про тимчасово окуповані Росією території. При цьому, підкреслив він, дуже важливо врахувати, що ворог охороняє шляхи сполучення. Тому варто тверезо оцінювати свої сили та можливості.

Топ коментарі

  • Kazimir Pokanevitch
    Українці, мешканці передмість! Руйнуйте залізниці з боку рашки, бульбашів та Криму, якими окупанти підтягують резерви та паливо!
    Для цього принаймні потрібні трос і лебідка, може ще й гайковий ключ та лом.
    Щоб зруйнувати залізницю, по-перше, знайдіть місце, де коло рельсів стоїть міцний стовп.
    По--друге, будь-яким чином послабте кріплення одного рельса до шпали (того, що ближчий до стовпа; тут багато залежить від способу кріплення рельса до шпали). Послабте його кріплення протягом декількох метрів в обох напрямках від стовпа.
    По-третє, за допомогою лебідки притягніть рельс до стовпа принаймні на 10-15 сантиметрів. Дуже бажано, щоб при цьому рельс вийшов з підкладок. Тому тягнути треба не лише вбік, але й трохи вгору.
    Ото й усе. Вдачі вам!
  • Garry Grant
    Какая гениальная идея спустя 3 недели войны
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    РОМИ-ВАШ ЧАС НАСТАВ...
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