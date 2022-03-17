Окупанти обстріляли автобус під час евакуації з Попасної, - Гайдай. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Із Попасної навіть під вогнем росіян вдалося евакуювати людей… Під час евакуації росіяни відкрили вогонь по автобусу, пошкодили двері. Дякую водію і супроводжуючим співробітникам поліції за хоробрість", - написав очільник області.
Він зазначив, що навіть за наявності "зеленого коридору" вивезти людей з Гірського чи Попасної вкрай небезпечно, подекуди доводиться прориватися крізь щільні обстріли російської армії. Ще важче, коли "режим тиші" відсутній. Але сьогодні евакуаційному автобусу вдалося доїхати до Попасної і врятувати місцевих жителів, які кілька днів жили в бомбосховищі.
Автобусом людей доправили на один із залізничних вокзалів Донеччини, звідки вони поїздом вирушать у західні регіони країни, підсумував Гайдай.