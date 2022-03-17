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Унаслідок влучання російських снарядів у Святошинському районі Києва загинуло двоє людей, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що внаслідок влучення снарядів окупантів у Святошинському районі Києва у четвер загинуло двоє людей.

"17 березня близько 16:30 до Служби порятунку 101 надійшло кілька повідомлень одночасно про пожежі у Святошинському районі столиці. Унаслідок потрапляння снарядів сталося займання двох автомобілів. О 17:04 загоряння було ліквідовано. Загинула одна людина", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Також, за інформацією ДСНС, неподалік виникло загоряння трав'яного настилу на площі 5тис. кв. м. Наразі ліквідація пожежі триває.

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"Ще один виклик надійшов про загоряння на складі. Площа пожежі становить 10 тис. кв. м. Є загроза вибуху снаряда, через що здійснюється гасіння пожежі з безпечної відстані. Ліквідація триває. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула одна особа", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок влучання російських снарядів у Святошинському районі Києва загинуло двоє людей, - ДСНС 01
Унаслідок влучання російських снарядів у Святошинському районі Києва загинуло двоє людей, - ДСНС 02
Унаслідок влучання російських снарядів у Святошинському районі Києва загинуло двоє людей, - ДСНС 03
Унаслідок влучання російських снарядів у Святошинському районі Києва загинуло двоє людей, - ДСНС 04

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Топ коментарі

  • Александр Петров fb6b30c7
    Точно. Поки не викинуть їх с Гостомель, Бучі, Ворзеля, ірпіня північ Києва будуть обстрілювати
  • Планшет Студента
    А вибивати їх звідти не легко, нажаль.
  • Evgeny N
    Геращенку ще б координати викласти!

    Хтось заткне цього навідника???
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