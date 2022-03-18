Родина Портнова володіє нерухомістю в РФ спільно з друзями Лаврова, - "Схеми". ВIДЕО

Родина колишнього заступника голови Адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова володіє елітною нерухомістю в Москві.

Про це у Facebook повідомила керівниця та ведуча програми журналістських розслідувань "Схеми" Наталка Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

"24 лютого, як завжди у четвер мав вийти черговий випуск "Схем". Авторства - Максим Савчук. Ми його змонтували - але показати вже не встигли. Утім, насправді він не втратив актуальності. Тому що він - про Андрія Портнова.

Про того, хто своїми діями усіляко сприяв планам Путіна та наближав цю війну. Це історія про невідому сторінку в біографії Портнова. Вважалось, що після втечі Януковича він 5 років пересидів у Австрії. Насправді ж, він тривалий час провів у Росії. Регулярно паркувався під МЗС РФ. Його цивільна дружина отримала російське громадянство.

Читайте: Росія порушила Основоположний акт НАТО-РФ і сама вийшла з нього, - Столтенберг

Родина Портнова придбала маєток у Підмосков’ї за 70 мільйонів рублів (більше 2 мільйонів доларів). А також обзавелась комерційною нерухомістю у центрі столиці РФ вартістю у 5,5 мільйонів доларів. Спільно з друзями Лаврова. Де він зараз? Невідомо. На дзвінки та повідомлення не відповідає", - йдеться в повідомленні.

Так, родина колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова має низку елітного майна у Російській Федерації. Майно було придбане після Революції Гідності і оформлене на його цивільну дружину Анастасію Валяєву та її матір Лідію.

Ідеться про володіння 2000 квадратними метрами у бізнес-центрі "Мосфильмовский" (вулиця Мосфільмівська, 38а, Москва).

Ці офісні площі належать Лідії Валяєвій та ще кільком компаніям: кіпрській "Аспрогія Трейдінг Лімітед", "Мапекс Трейдінг Лімітед", Nadstow Holdings Ltd і російській "Ирика".

Власницею "Ирика" є Ірина Геннадіївна Торкунова. Вона є дружиною Анатолія Торкунова – впливового у Росії дипломата. Анатолій Торкунов – ректор МДІМВ МЗС Росії, академік російської академії наук, член колегії МЗС Росії. Крім того, він ще зі студентських років є другом міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Читайте: Я не вірю в діалог з РФ, нам потрібно більше зброї, - Данілов

У свою чергу, Анастасія Валяєва і її матір Лідія Валяєва також були бізнес-партнерами Андрія Портнова у словацькій компанії Leshko Group.

За даними "Схем", Анастасія Валяєва – цивільна дружина Андрія Портнова. Анастасія Валяєва також володіла квартирою у Києві на Печерську в тому ж будинку, де мав нерухомість Андрій Портнов. А після Євромайдану і втечі Андрія Портнова до Росії у 2014 році там же опинилася і Валяєва. У Росії Валяєва отримала російський паспорт.

На Анастасію Валяєву було оформлено будинок на 900 квадратних метрів у селищі Тимошкіно під Москвою. Восени 2021 року вона продала цей маєток.

За даними, які отримали журналісти, номер телефону, яким користувалася Анастасія Валяєва у Росії, підписаний як "Анастасія Портнова". Крім того, Валяєва паркувала власне авто, якщо робити висновок із отриманої інформації, почергово з Андрієм Портновим у Москві, зокрема під МЗС Російської Федерації протягом 2016 – 2018 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім урядових літаків Росії вилітали на схід країни та поверталися до Москви