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Перша спроба обміну була невдалою: возили понад сім годин з мішком на голові, потім повернули назад у камеру, - мер Мелітополя Федоров. ВIДЕО

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Визволений із полону російських агресорів міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що обміняти його пробували двічі.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу "Настоящее время", передає Цензор.НЕТ.

"Це була друга спроба обміну. Перша спроба обміну була невдалою, вона проходила у понеділок, мене возили понад сім годин у машині, після чого повідомили про те, що обмін не відбудеться. Повернули назад у камеру… Це досить важке випробування, коли сім годин тебе возять із мішком на голові, не розуміючи, де, куди, ті особи, які тебе возять, ти їм абсолютно не довіряєш. Ще добу, півтори доби я перебував у камері", – сказав Федоров.

Друга спроба обміну, за його словами, "також була досить складною", але успішною.

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Федоров повідомив, що в полоні його не били, проте був тиск психологічний.

"Коли від мене треба було щось отримати, часом п’ять, шість, сім військових навколо мене було зі зброєю. Вони мене руками не чіпали, але повірте, що сім людей зі зброєю, які перебувають поряд, достатньо, щоб переконливо довести свою позицію. Або в сусідній камері когось катували – і було чути ті крики, які точно психологічно тиснуть так, що це абсолютно точно можна порівняти з тиском, тортурами... Тому всі ці шість днів були досить тяжкі", – розповів міський голова.

Федоров уточнив, що утримували його у СІЗО в Мелітополі. Він вважає, що лише завдяки розголосу та великій увазі до ситуації навколо нього йому вдалося вціліти.

"Зараз я перебуваю в Києві, сьогодні (17 березня. - Ред.) я мав зустріч із Президентом Зеленським, після цього ми обговорили всю поточну ситуацію, перспективи розвитку ситуації, і вже завтра я буду на території Запорізької області. Є певний план дій, який я за дорученням Президента маю виконувати", – сказав Федоров.

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Отец Солдата



    @uspenovka19632

    ·
    6 ч



    @ZelenskyyUa
    Нагородити мера,який здав місто ворогу-це ницність,на тлі жертовності інших мерів та захисників Маріуполя.А перед цим-голову ДонОВЦА,бункерного Пашу.Про відкати до ОПУ,мер Мелітополю встиг розповісти ворогу на допитах.Ви йому ще посаду в Києаі дайте,в Самобороні...

  • Rostyslav Komarnytsky
    Катували когось за стіною, а орден дали Фьодорову. 🤔 Якщо двічі на обмін возили, то обміняли явно не на 9 строковиків. Цікаво, кого кацапам насправді віддали? Яку сволоч?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Пи.Си. Я не з Мелітополя, тому не можу давати оцінку діям мера. Я просто висловлюю свою думку щодо неоднозначності цієї ситуації, коли в полоні ворога знаходиться не один мер, а ще декілька, навіть військовий пілот і відомий волонтер, яких точно катують, а обмінюють саме цього і цим займається цілий голова ОП особисто, та ще й міняють на непропорційно великий обмінний фонд. Потім нагороджують бойовим орденом, який не вручали навіть нашим військовим, які реально життям ризикують, а дехто і віддає це життя за Україну. Що це таке? Як це пояснити? Чим ця людина так заслужила перед Україною?
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