Коли ухвалюється рішення про постачання зброї, в цей момент її частина вже перетинає кордон, - Маркарова. ВIДЕО

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла про мінімальний інтервал між прийняттям рішення про постачання зброї американською стороною і самими поставками.

За її словами, в той момент, коли рішення стає публічним, частина зброї вже перетинає кордон. Про це вона розповіла в інтерв'ю для "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Я не буду розкривати ті речі, які не потрібно знати нашому ворогу. Але коли приймаються певні рішення, і вони стають публічними, в цей момент деякі речі вже перетинають кордон. Тому насправді це паралельний процес", - зазначила вона.

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