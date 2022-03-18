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Коли ухвалюється рішення про постачання зброї, в цей момент її частина вже перетинає кордон, - Маркарова. ВIДЕО

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Посол України в США Оксана Маркарова розповіла про мінімальний інтервал між прийняттям рішення про постачання зброї американською стороною і самими поставками.

За її словами, в той момент, коли рішення стає публічним, частина зброї вже перетинає кордон. Про це вона розповіла в інтерв'ю для "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Я не буду розкривати ті речі, які не потрібно знати нашому ворогу. Але коли приймаються певні рішення, і вони стають публічними, в цей момент деякі речі вже перетинають кордон. Тому насправді це паралельний процес", - зазначила вона.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Навіщо триндіти ?
    І дня не можуть без піару.
  • Перехватчик
    Профессор Талк


    @SergejTalk

    ·
    7 ч



    Английская разведка утверждает, что российских солдат и офицеров сильно угнетают огромные человеческие потери и это очень подрывает их моральный дух. Ну, что касается морали, то она у них и до наступления на Украину не особенно наблюдалась. А дух - да, дух из них выбивает ВСУ.
  • Gyro
    Макаровна, помовч про логістику((
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