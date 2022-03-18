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ССО знищили російський "Тигр" із високопосадовцем 35-ї армії та БТР-82 з десантом. ВIДЕО

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Група Сил спеціальних операцій Збройних Сил України на світанку ліквідували російський "Тигр" із високопосадовцем 35-ї армії, а також підірвали ТМ-62 та знищили БТР-82 з десантом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційну сторінку Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у Фейсбуці.

"Група ССО України провела засідку на світанку в тилу противника. Влучним вогнем з NLAW, ліквідовано російський "Тигр" з високопосадовцем 35 армії, а також дистанційним підривом ТМ-62 було знищено БТР-82 з десантом", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • Green sheet
    Нужно ети маячки подкладывать в карманы и дома жопоблоковцам
  • Ksenia VB
    В агресора земля має горіти під ногами.
    Вдалого полювання !
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