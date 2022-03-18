Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано приміщення Харківського інституту держуправління при президентові України. ВIДЕО

Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по Харкову. Внаслідок одного з них було зруйновано приміщення місцевого інституту.