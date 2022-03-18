Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано приміщення Харківського інституту держуправління при президентові України. ВIДЕО
5 7811
Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по Харкову. Внаслідок одного з них було зруйновано приміщення місцевого інституту.
Про це повідомив у телеграм-каналі член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові внаслідок ракетного обстрілу окупантів зруйновано приміщення Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України", - повідомив він.