Українські бійці знищують дві бронемашини окупантів за допомогою ПТРК "Стугна". ВIДЕО

Українські воїни знищили дві російські бронемашини за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно, що максимального ефекту наші бійці досягнули після другого пуску ракети, але вже після першого окупанти почали вискакувати з бронемашин. Судячи з запису, можна припусти, що знищено два танки. Прямокутний профіль башти бронемашини, може свідчити про те, що там встановлений так званий "мангал" - спеціальна металева решітка над люком башти, яка, на думку окупантів, має захистити їх від враження ПТРК Javelin.

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