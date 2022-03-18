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Обстріл Києва: 1 людина загинула, 19 поранено, зокрема 4 дітей. ВІДЕО+ФОТО

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Внаслідок обстрілу Подільського району Києва пошкоджено 6 житлових будинків, школа та дитсадок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує атакувати столицю. Вранці житловий квартал у Подільському районі обстріляно... Одна людина загинула, 19 постраждали, з них четверо дітей", - ідеться у повідомленні мера у телеграм-каналі у п'ятницю.

У повідомленні зазначається, що пошкоджено шість житлових будинків, дитсадок і школу.

На місці продовжують працювати рятувальники та медики.

Читайте: Ворог обстріляв квартал у Подільському районі Києва, - КМДА

Обстріл Києва: 1 людина загинула, 19 поранено, зокрема 4 дітей 01
Обстріл Києва: 1 людина загинула, 19 поранено, зокрема 4 дітей 02
Обстріл Києва: 1 людина загинула, 19 поранено, зокрема 4 дітей 03

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    по мнению господина Шольца эта людина тварина, которая выпустила эту ракету(снаряд) или хрен там что, совершенно не виновата, а виноват только путлер, он самый плохой,... но тогда эта людина тварина должна была отказаться выполнять приказ своего фюрера..., а иначе они заодно...
  • Микола Мазуренко
    Щольца треба сюди привезти і показати що тут роблять його московські хазяйва.
  • Юрий Новак
    Теробороні передати, СБУ того хмиря ще захищати буде.
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