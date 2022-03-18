"Антифриз - яд": Українські військові знайшли кинуту САУ окупанта з табличкою-нагадуванням "для самої "синьої" армії світу". ВIДЕО

В Миколаївській області українські військові знайшли самохідну артилерійську установку МСТА-С з повним боєкомплектом, яку покинули російські окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

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"Ще один трофей. Кинута російськими окупантами САУ, з табличкою-нагадуванням для "воїнів" самої "синьої" армії світу - " Антифриз - отрута", - йдеться в повідомленні.

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