"Антифриз - яд": Українські військові знайшли кинуту САУ окупанта з табличкою-нагадуванням "для самої "синьої" армії світу". ВIДЕО
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В Миколаївській області українські військові знайшли самохідну артилерійську установку МСТА-С з повним боєкомплектом, яку покинули російські окупанти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"Ще один трофей. Кинута російськими окупантами САУ, з табличкою-нагадуванням для "воїнів" самої "синьої" армії світу - " Антифриз - отрута", - йдеться в повідомленні.
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