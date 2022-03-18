Росія націоналізує завод Volkswagen та переназве автомобіль на "Буратіно", - депутат Держдуми РФ Толстой. ВIДЕО

Віце-спікер Держдуми Петро Толстой в ефірі програми видання "Комсомольская правда" запропонував низку змін щодо націоналізації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

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"Так буде з автомобільними підприємствами, які локалізовані на території Росії в разі, якщо їх іноземні власники зроблять якийсь крок з країни. Так, вони будуть націоналізовані, будуть випускати ті ж самі "Фольксвагени", але ми назвемо їх якось інакше, я не знаю, "Буратіно". І поїдемо", - сказав Толстой.

Нагадаємо, найбільший європейський автобудівник Volkswagen Group зупиняє виробництво на своїх російських заводах і припиняє експорт до Росії. Це рішення стосується і підрозділів концерну, зокрема Skoda, Porsche. Виробничі майданчики у Калузі та Нижньому Новгороді зупинять.

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Загалом працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже 200 компаній.