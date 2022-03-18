"Херсонська народна республіка? Хєр вам!", - репортаж з визволеного від окупантів села Посад-Покровське на Херсонщині. ВIДЕО
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Українські воїни вигнали російських окупантів з села Посад-Покровське, що напівдорозі від Миколаєва до Херсона і є першим населеним пунктом Херсонщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, село звільнили бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
Репортаж про звільнене село підготував нардеп Олексій Гончаренко та опублікував його на своїй сторінці в соцмережі.
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