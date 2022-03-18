"Херсонська народна республіка? Хєр вам!", - репортаж з визволеного від окупантів села Посад-Покровське на Херсонщині. ВIДЕО

Українські воїни вигнали російських окупантів з села Посад-Покровське, що напівдорозі від Миколаєва до Херсона і є першим населеним пунктом Херсонщини.