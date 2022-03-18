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Окупанти звертаються до ворожок, та обмотуються георгіївськими стрічками, як оберегами, бо бояться ЗСУ, - СБУ. ВIДЕО

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Російські військові вже не вірять у свої техніку та зброю і, щоб вижити в Україні, звертаються до шаманів і ворожок.

Про це свідчить чергова перехоплена СБУ розмова окупанта, інформує Цензор.НЕТ

"Попроси, чтоб она что-то сделала, нас тут минами закидывают, меня чуть не убило сегодня 2 раза", - так, один із окупантів під Харковом телефонує своїй матері в РФ і просить її про допомогу від знайомої ворожки. Благає провести спеціальний обряд, щоб його не зачепили українські снаряди.

"В окопах сидим, нам прям в окопы уже залетает. Это жесть! Они с каждым днем все точнее и точнее бьют", - жаліється окупант на чудову роботу ЗСУ.

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У відповідь матір нагадує, щоб "для захисту" загарбник не забував класти георгієвську стрічку у кишеню. А він запевняє, що обмотався стрічками повністю. Але без обряду – нікуди.

"Ми звертаємося до російських загарбників та їхніх родичів: не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся геть з України – так збережете своє життя. Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд – поховальний. Слава Україні!", - впевнені у Службі безпеки України.

Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Кацапы! Мажтесь свинным говном! Помогает. Инфа 100%.
  • Bogdan Resvii
    Их поведение это и есть средневековье даже без амулетов. Все нормальные страны и народы давно поняли, что лучше оставить все границы как есть, прекратить исторические претензии и заняться торговлей, бизнесом и ростом уровня жизни. Уж сколько внутри Европы страны воевали, сколько грызни было и войн было, столетиями дрались без перерыва. Но потом выросли из этого. Рабсиюшка же до сих пор живёт где-то там, в шестнадцатом веке.
  • Оксана Евтухова
    Средневековье и мракобесие
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