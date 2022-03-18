Окупанти звертаються до ворожок, та обмотуються георгіївськими стрічками, як оберегами, бо бояться ЗСУ, - СБУ. ВIДЕО
Про це свідчить чергова перехоплена СБУ розмова окупанта, інформує Цензор.НЕТ
"Попроси, чтоб она что-то сделала, нас тут минами закидывают, меня чуть не убило сегодня 2 раза", - так, один із окупантів під Харковом телефонує своїй матері в РФ і просить її про допомогу від знайомої ворожки. Благає провести спеціальний обряд, щоб його не зачепили українські снаряди.
"В окопах сидим, нам прям в окопы уже залетает. Это жесть! Они с каждым днем все точнее и точнее бьют", - жаліється окупант на чудову роботу ЗСУ.
У відповідь матір нагадує, щоб "для захисту" загарбник не забував класти георгієвську стрічку у кишеню. А він запевняє, що обмотався стрічками повністю. Але без обряду – нікуди.
"Ми звертаємося до російських загарбників та їхніх родичів: не треба робити обрядів на виживання. Краще забирайтеся геть з України – так збережете своє життя. Бо як залишитеся на нашій землі, на вас чекатиме лише один обряд – поховальний. Слава Україні!", - впевнені у Службі безпеки України.