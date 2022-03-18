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"Кадирівці" втекли з поля бою та покинули справну техніку, зброю та боєприпаси. ВIДЕО

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"Кадирівці" втекли з поля бою та покинули справну техніку, зброю та боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть на сторінці одного з підрозділів ЗСУ і публікують фрагмент відеозапису, на якому розпочинається бій з окупантами, техніка яких позначена латинською літерою "V".

"Внаслідок ганебної втечі з поля бою кадирівських супергероїв. Українські захисники отримали чергову партію трофейної техніки та озброєння. Під час її огляду встановлено, що стан та комплектність озброєння та військової техніки відповідає нашим наявним потребам", - пишуть автори в коментарі до запису.

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Топ коментарі

  • 1sarmat
    Овец эвакуировать успели?
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Віталій Байрактар
    что же вы дон - такие сыкуны- дон дон дон?
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