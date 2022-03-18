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На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту. ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 18 березня, в центрі Києва на Софіївській площі виклали герб України з квітів на честь жінок, які наближають перемогу України над російськими загарбниками.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Акцію присвятили жінкам, які допомагають фронту.

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Після акції волонтери розвезуть ці квіти лікарнями та госпіталями, польовими кухнями та швейними майстернями, щоб підтримати українок, які допомагають армії.

На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 01
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 02
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 03
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 04
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 05
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 06
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 07
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 08
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 09
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 10
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 11
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 12
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 13
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 14
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 15
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 16
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 17
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 18
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 19
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 20
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 21
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 22
На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ НАЙКРАЩІ В СВІТІ-ДЯКУЄМО ВАМ НАШІ УКРАЇНСЬКІ КРАСУНІ...
  • chishichka kivi
    Мдаа, за чий рахунок цей бенкет, а плачуть волонтери то кадрокоптер, то кардіостимулятор, то прибор нічного баення. Б л я знову нічого не вчить. Реальні "деньги на вєтєр"."
  • Вікторія Дубець
    Дивна акція. Совком *******.
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