На Софійській площі в Києві виклали герб України з 1,5 млн квітів на честь жінок, які допомагають фронту. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 березня, в центрі Києва на Софіївській площі виклали герб України з квітів на честь жінок, які наближають перемогу України над російськими загарбниками.