"Зупиніть Путіна!": після матчу Бундесліги на поле вибігли юні вболівальники із плакатом на підтримку України. ВIДЕО
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На футбольних стадіонах продовжуються акції із закликом зупинити фашистський режим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, під час одного із матчів Бундесліги відбувся неймовірний перформанс. Після перемоги франкфуртського "Айнтрахту" на поле вибігли юні вболівальники із плакатом на підтримку України.
Стюарди спочатку хотіли видворити хлопчиків, але ті під захистом футболістів показали своє звернення до стадіону. Арена зустріла відважний вчинок оваціями.