Нам зле від гуманітарної катастрофи, що розгортається на очах всього світу. Наші серця з вами, - перша леді Ізраїлю Міхаль Герцог. ВIДЕО

Перша леді Ізраїлю Міхаль Герцог записала відеозвернення на підтримку України.

Про це повідомила у фейсбуці перша леді України Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.

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"Наші серця з вами. Ми бачимо сумні фото дітей, які шукають батьків, матерів. Ми думаємо про команди медиків, які роблять усе, що в їхніх силах і наші серця з вами. Ми бачимо громадян, чиї життя різко змінилися...Наші серця з вами і нам зле від гуманітарної катастрофи, що розгортається на очах всього світу... Я молюсь, щоб ця сторінка історії швидко закінчилася. Наші думки з вами, наші серця з вами", - сказала вона.

"Продовжують надходити слова підтримки від перших леді всього світу. Сьогодні тепле звернення надіслала Міхаль Герцог, перша леді Ізраїлю. Торік Україна та Ізраїль відзначили 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. Дякуємо за підтримку та сподіваємося на поглиблення співпраці для захисту наших громадян", - написала Зеленська.

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