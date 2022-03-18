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Росія кинула у бій в Ізюмі навчальні підрозділи, які зазнали поразки: частково знищені, частково взяті в полон, частково розсіяні, - Арестович. ВIДЕО

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Росія кинула в бій у місті Ізюм на Харківщині навчальні підрозділи, які зазнали поразки.

Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив під час брифінгу, який транслювався у Телеграмі ОП, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, він зауважив, що цієї та попередньої доби відбувається укріплення противника на позиціях, які він займає, намагання поповнити матеріальні запаси, малі тактичні дії на покращення своїх позицій, які своєчасно припиняються Збройними силами України.

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"Це стосується напрямків Києва, Сум, Чернігова, Харкова, зони ООС і місто Маріуполь, напрямки Херсона та Миколаєва залишаються основними напрямками зусиль противника, хоча і там активних дій не велося, окрім міста Ізюм, де росіяни кинули в бій навчальні підрозділи збройних сил Російської Федерації, які зазнали поразки: частково знищені, частково взяті в полон, частково розсіяні", – зауважив Арестович.

Він додав, що в історії військової справи, коли кидають курсантів, представників школи молодших спеціалістів на основні напрямки – це означає "майже розгром".

Арестович додав, що керівництво країни, сил оборони і Збройних сил України контролює ситуацію на фронтах російсько-української війни і воєнно-політичну обстановку довкола України.

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Топ коментарі

  • Robin Nielsen
    Вспомнился характерный ответ ватаноидов, когда им говоришь, что видел регулярные войска РФ на Донбассе в 14/15: "Да если бы там были регулярные российские войска, они бы до Львова за два дня дошли". Ну и как прогулка, ватнички
  • Планшет Студента
    Вони не можуть відповісти- б'ються в чергах за цукром.
  • Олександр Дніпро
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