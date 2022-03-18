"Пять часов под танком сидели. 200-е есть. Отказников целая рота. Если не будет уголовки - и я отказ напишу", - телефонна розмова російського окупанта з рідними. ВIДЕО
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Російські окупанти масово пишуть заяви про відмову від участі у війні з Україною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить телефонна розмова російського загарбника з рідними. Він повідомляє про постійні атаки з боку українських воїнів, про чисельні втрати армії РФ.
"Отказников целая рота. Если не будет уголовки - и я отказ напишу", - зазначає окупант в розмові.