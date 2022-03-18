Бізнесмени-волонтери запустили виробництво бронежилетів для ЗСУ на Західній Україні. ВIДЕО

Українські виробники бронезахисту разом з підприємцями-благодійниками організували на заході України виробництво бронежилетів для потреб військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка бізнесменів об’єдналися та налагодили масштабне виробництво бронежилетів для бійців.

"З початку війни сотні тисяч людей вступили до лав оборони – це тероборона, це добровольці, ЗСУ, загалом сотні тисяч бійців. Запит є сотнями тисяч виробів. Це дуже термінова потреба", – зазначає директор "Харківського заводу засобів індивідуального захисту" Юрій Федоров.

Команда харківського підприємства переїхала на захід України та об’єдналася із місцевим бізнесом у "Львівський оборонний кластер" для того, щоб виготовити сотні тисяч бронежилетів для Збройних сил. На початок масового виробництва бронежилетів на відбудованому з нуля виробництві тепер чекає і Міністерство оборони України. У відомстві вже засвідчили готовність їх приймати. Бронежилети передаватимуть військовим безкоштовно.

Повний цикл виробництва бронежилетів для військових організували на кількох підприємствах, виробництво яких раніше не було пов’язане з війною. Зараз бізнесмени-волонтери активно шукають матеріали – тканину та бронесталь.

Потужності вже налагодженого виробництва дозволяють відшивати до 5 тисяч чохлів для бронежилетів у день.

Окремо виробники також перевіряють броньовані пластини – ключовий елемент захисту у виробі, які пропонують волонтери-початківці. За спеціально визначеною процедурою – зокрема, прострілюють їх конкретними набоями і, таким чином, визначають стійкість.

"За тиждень було привезено матеріалів – складські запаси, якісь купувалися, якісь дарувалися, орієнтовно на 400-500 тисяч доларів. Зараз потреба є в сотнях тисяч доларів мінімум. Нам можуть донатити як громадяни, так і бізнес, також ми будемо дуже вдячні за можливість особистих контактів з іноземними компаніями, які мають на складі залишки сталі або тканини", – зазначає Юрій Федоров.

Першу партію бронежилетів вже передали на передову.

А інформація про те, як можна підтримати цю ініціативу - на сайті: https://www.ldc-ua.org/