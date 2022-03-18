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"Ми 15 днів живемо в підвалі. Води та їжі майже немає. Готуємо на вогні. Між обстрілами", - мешканці Маріуполя. ВIДЕО

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В мережі опубліковане відео, на якому мешканці Маріуполя розповідають про свої існування в заблокованому місці. Телеканал Донеччина TV. ДTV

Яу повідомляє Цензор.НЕТ, опубліковане воно на сторінці телеканал Донеччина TV в соцмережі.

Перші кадри - людина копає землю лопатою.

"Люди выкапывают, если можно это так назвать, могилу для своей 5-летней дочери", - каже чоловік за кадром.

Далі на запису руйнація в навколишніх будинках, згорілі під час обстрілів автомобілі і пусті магазини. 

"Подъезды превратились в склады для дров, бумаги для растопки мангалов, костров - для приготовления пищи" - розповідає автор відео.

На вогні зазвичай готують суп. Мешканці кажуть, що за добу вдається поїсти один-два рази - все залежить від інтенсивності обстрілів.

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    за сбитый боинг с 298 пассажирами мир не может определиться с виной и виноватыми уже 8 лет..., сколько понадобиться лет, чтобы покарать виновных в этих жутких преступлениях, путлера и его терорристов-исполнителей, я не знаю и боюсь об этом думать, потому что без ответа на этот вопрос нет смысла в справедливости...
  • сатаниэль лорд
    это гарнизон-он обороняется до последнего(как с древних времен заведено)-честь и слава солдатам
    А насчет вашей подоплеки в вопросе-так чего ж кацапня не сражалась с всу на луггандонии в первые дни?Потому что там укрепления эшелонированные и войска обстрелянные , хорошо обученные и вооружены-вот и полезли сразу в охваты через мирные города
  • morbius2014
    Прориватися голим полем щоб артилерія та літаки накрили? Та ви геній! В Іловайську уже проривалися.
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