"Ми 15 днів живемо в підвалі. Води та їжі майже немає. Готуємо на вогні. Між обстрілами", - мешканці Маріуполя. ВIДЕО
8 03718
В мережі опубліковане відео, на якому мешканці Маріуполя розповідають про свої існування в заблокованому місці. Телеканал Донеччина TV. ДTV
Яу повідомляє Цензор.НЕТ, опубліковане воно на сторінці телеканал Донеччина TV в соцмережі.
Перші кадри - людина копає землю лопатою.
"Люди выкапывают, если можно это так назвать, могилу для своей 5-летней дочери", - каже чоловік за кадром.
Далі на запису руйнація в навколишніх будинках, згорілі під час обстрілів автомобілі і пусті магазини.
"Подъезды превратились в склады для дров, бумаги для растопки мангалов, костров - для приготовления пищи" - розповідає автор відео.
На вогні зазвичай готують суп. Мешканці кажуть, що за добу вдається поїсти один-два рази - все залежить від інтенсивності обстрілів.