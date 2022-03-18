"Ми 15 днів живемо в підвалі. Води та їжі майже немає. Готуємо на вогні. Між обстрілами", - мешканці Маріуполя. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому мешканці Маріуполя розповідають про свої існування в заблокованому місці. Телеканал Донеччина TV. ДTV

Яу повідомляє Цензор.НЕТ, опубліковане воно на сторінці телеканал Донеччина TV в соцмережі.

Перші кадри - людина копає землю лопатою.

"Люди выкапывают, если можно это так назвать, могилу для своей 5-летней дочери", - каже чоловік за кадром.

Далі на запису руйнація в навколишніх будинках, згорілі під час обстрілів автомобілі і пусті магазини.

"Подъезды превратились в склады для дров, бумаги для растопки мангалов, костров - для приготовления пищи" - розповідає автор відео.

На вогні зазвичай готують суп. Мешканці кажуть, що за добу вдається поїсти один-два рази - все залежить від інтенсивності обстрілів.

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