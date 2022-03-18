Байрактари знищують ворожу техніку на Південному напрямку. ВIДЕО
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Оперативне командування "Південь" виклало кадри нищення ворожої техніки за допомогою Байрактарів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці командування.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в офіційному фейсбуці командування.
Потому что над Мариком господствует авиация врага и ПВО. Нужно сначала подтягивать ПВО а потом запускать Байрактары. Деблокировать Марик можно только освободив Херсонскую область и Бердянск перекрыв кацапоидам подход с крыма. Конечно нужно было раньше башкой думать и взрывать все мосты и копать рвы с крымом а не строить дороги в том числе ж/д и комфортные переходы в Джанкое для тамженашихлюдей
Четкая работа арты, при корректировке с дрона.
Байрахтари то янголи смерті.