Російські окупанти обстрілами знищують металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі. ВIДЕО
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Російські окупанти знищують металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі.
Про це у фесбуці повідомила Ірина Антонюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські фашисти знищують завод "Азовсталь" у Маріуполі. Світ мовчить.
Азовсталь є другим комбінатом за обсягом виробниттва сталі в Україні після "Арселор Міттал Кривий Ріг" та є власністю донецької фінансово-економічної групи System Capital Management, Рината Ахметова", - йдеться у дописі.