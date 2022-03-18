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Російські окупанти обстрілами знищують металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі. ВIДЕО

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Російські окупанти знищують металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це у фесбуці повідомила Ірина Антонюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські фашисти знищують завод "Азовсталь" у Маріуполі. Світ мовчить.

Азовсталь є другим комбінатом за обсягом виробниттва сталі в Україні після "Арселор Міттал Кривий Ріг" та є власністю донецької фінансово-економічної групи System Capital Management, Рината Ахметова", - йдеться у дописі.

Також дивіться: "Ми 15 днів живемо в підвалі. Води та їжі майже немає. Готуємо на вогні. Між обстрілами", - мешканці Маріуполя. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    А був би Ахметов розумний, то профінансував би ппо і ракетну програму і цього би не було.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    жаль тех кто там работал и кормил семьи. не гудка. с него началось все в 2014
  • Перехватчик
    Вашингтонский Обком


    @_Fashington

    ·
    1 ч



    Погиб командующий 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв

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