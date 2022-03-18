Російські окупанти обстрілами знищують металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі. ВIДЕО

Російські окупанти знищують металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це у фесбуці повідомила Ірина Антонюк, інформує Цензор.НЕТ.

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"Російські фашисти знищують завод "Азовсталь" у Маріуполі. Світ мовчить.

Азовсталь є другим комбінатом за обсягом виробниттва сталі в Україні після "Арселор Міттал Кривий Ріг" та є власністю донецької фінансово-економічної групи System Capital Management, Рината Ахметова", - йдеться у дописі.

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