Наслідки російського обстрілу в Києві: "У нас залишилися тільки стіни". ВIДЕО

Ранок 18 березня у жителів однієї з п’ятиповерхівок Подільського району міста Київ почався з вибуху та евакуації. У будинок потрапив уламок збитої ворожої ракети, після чого загорілися перші три поверхи будівлі.

На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опубліковано відео як жителі одного з будинків Києва розгрібають наслідки російського вторгнення, та що вони думають про президента росії.

"Я в кухні по телефону говорила, воно так гухнуло, наче я стою, а воно прямо біля мене гупнуло. Я вскочила в кімнату, а в кімнаті двері падають і з вулиці тягне все сміття" - розповідає жителька будинку, яка під час удару знаходилася у своїй квартирі.

Рятувальники швидко відреагували на повідомлення про пожежу, швидко приїхали на місце події та евакуювали 98 мешканців. На жаль, 1 людина загинула, а 19 - травмовані. "Прийняли певну кількість постраждалих, була надана домедична допомога людям з цирапинами від скла, невеликими травмами, більш серйозні - приймала швидка допомога" - розповідає один з працівників рятувальних служб.

Внаслідок удару зруйновалося 6 житлових будинків, школа і дитячий садочок. "У нас майже залишилися тільки стіни. Нічого немає. Техніки немає, дитячих іграшок, ну, нічого немає. Якщо зайти в садочок, там тільки все порушено, нічого немає, - говорить працівниця дитячого садочку. - Це варварство! Іншими словами не опишеш, бо емоції зашкалюють. Ну люди так не роблять. Це просто варвари! Це жах!"

Протягом усього дня жителі разом з рятувальника та добровольцями тероборони прибирали з території навколо будинків уламки скла, розтрощених меблів, вікон, дверей та зруйнованих стін.

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Нагадаємо, медіа проект Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Волонтери фонду "Повернись живим" тісно співпрацюють з українськими бійцями та отримують від них ексклюзивні фото- і відео матеріали. Тому Ukrainian Witness буде публікувати цей контент із коментарями англійською мовою, щоб більше людей за кордоном розуміли, що відбувається в Україні.

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