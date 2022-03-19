Буш і Клінтон відвідали українську церкву в США. ВIДЕО

Колишні президенти США Джордж Буш і Білл Клінтон разом відвідали українську церкву в місті Чикаго, щоб таким чином продемонструвати солідарність з народом України, який бореться з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний Twitter 43-го американського президента, передає Цензор.НЕТ.

Екслідери Штатів опублікували відео свого візиту до Української Католицької Церкви Святих Володимира та Ольги.

У ролику показано, як обидва несуть букети яскраво-жовтих соняшників, перев'язаних синьою і жовтою стрічками. Квіти вони поклали коло храму.

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"Президент Джордж Буш: Америка солідарна з народом України, який бореться за свою свободу і своє майбутнє", - йдеться в публікації Буша.

Аналогічне відео викладено і в Twitter Клінтона. Відео підписано так: "Америка єдина з народом України в його боротьбі за свободу і проти гноблення".