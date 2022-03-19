Ізраїль передасть Україні броньовані карети швидкої допомоги. ВIДЕО
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Національна служба екстреної медичної допомоги Ізраїля передасть Україні чотири броньовані карети швидкої допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, Ізраїль уже доставив ці машини до Польщі. Їх використовуватимуть для евакуації поранених із найбільш небезпечних зон.
Також Ізраїль відправляє до Молдови своїх російсько- та україномовних парамедиків. Вони мають надавати медичну допомогу українцям на кордоні. Крім того, ізраїльські медики створять польовий шпиталь у Польщі.