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Ізраїль передасть Україні броньовані карети швидкої допомоги. ВIДЕО

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Національна служба екстреної медичної допомоги Ізраїля передасть Україні чотири броньовані карети швидкої допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, Ізраїль уже доставив ці машини до Польщі. Їх використовуватимуть для евакуації поранених із найбільш небезпечних зон.

Також Ізраїль відправляє до Молдови своїх російсько- та україномовних парамедиків. Вони мають надавати медичну допомогу українцям на кордоні. Крім того, ізраїльські медики створять польовий шпиталь у Польщі.

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    Литовцы дарят свои внедорожники для нужд теробороны Украины, при том не пустые а набитые гуманитарко
  • krot_lub
    Орді безпілотними, а нам швидкі. Дивіться не переплутайте!!
  • Микола Папізже
    Хитрожопість 80 рівня. 4 автомобіля, це менше ніж 4 джавеліна по грошах. Зате, який піар буде, якщо їхні, розмальовані рекламою Ізраїлю автомобілі, будуть мелькати в зоні бойових дій.
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