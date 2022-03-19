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Голова Миколаївської ОДА Кім знову на зв'язку. ВIДЕО

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Голова Миколаївської ОДА цілий день не виходив на зв'язок. Чиновник записав нове відео і пояснив, що сталося.

"Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, який щодня регулярно протягом дня інформував місцевих мешканців про перебіг ситуації в регіоні, 18 березня не виходив на зв'язок і не записав жодного відео", - повідомляє Цензор.НЕТ.

Вранці, 19 березня, керманич області опублікував відеозвернення, заявивши, що все в нього добре, він готується до роботи.

Кім розповів, що відпочив і вирішив прогулятися перед роботою.

"Добрий ранок, ми з України. Прогулююся, зараз приїду на роботу... Все гаразд, зараз будемо", – сказав він.

Днем раніше замість звичного відео Кім просто написав у Telegram: "Все ок, дещо зайнятий".

Також читайте: Нас дедалі більше, а росіян дедалі менше, готуємося до посівної, - Кім

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Топ коментарі

  • Office Den Haag
    Jaroslav Lisevich

    March 17 at 5:48 PM ·

    Справжні Герої України.
    І не тому, що #яневтік, а тому що зрозуміли свою відповідальність перед Україною і її народом. Вони не з'являються часто на телебаченні, зате роблять свою роботу так, як знають і вміють, як справжні патріоти, як справжні воїни, як віддані сини України.
    Ми, українці, віримо нашим військовим, віримо в нашу перемогу!
  • Vova Vladimir
    кім,- це сама страшна зброя для параші,- він їх вбиває своїм оптімизмом
  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Чому військові продовжують спати в казармах, які знає кожна собака в місті??? Невже складно розділити, розмістити їх по хатам???
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