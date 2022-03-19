"С презрением!": Українські прикордонники вручили своїм білоруським колегам через посла "30 срібняків" за зраду. ВIДЕО

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, допис і відео, опублікував Сергій Дейнеко у Facebook.

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Підполковник ДПСУ прийшов до посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола і за дорученням Дейнеко намагався вручити йому мішечок із монетами – "30 срібняками": "С презрением!".

Посол відвернувся і пішов із невдоволеним виглядом, мішечок з грошми відскочив від нього.

"Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території Білорусі. Як відомо, тридцять срібняків – плата за зраду. За удар в спину Україні мав змогу передати їх керівнику державного прикордонного комітету Республіки Білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А. П. Знайте. Перемога буде за Україною!", - сказав український підполковник.

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