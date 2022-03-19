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"С презрением!": Українські прикордонники вручили своїм білоруським колегам через посла "30 срібняків" за зраду. ВIДЕО

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Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, допис і відео, опублікував Сергій Дейнеко у Facebook.

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Підполковник ДПСУ прийшов до посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола і за дорученням Дейнеко намагався вручити йому мішечок із монетами – "30 срібняками": "С презрением!".

Посол відвернувся і пішов із невдоволеним виглядом, мішечок з грошми відскочив від нього.

"Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території Білорусі. Як відомо, тридцять срібняків – плата за зраду. За удар в спину Україні мав змогу передати їх керівнику державного прикордонного комітету Республіки Білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А. П. Знайте. Перемога буде за Україною!", - сказав український підполковник.

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Топ коментарі

  • Tema9
    Посол *****!
  • chishichka kivi
    Добрий тролінг.правильно!
  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Красиво. Шавка лукашенковская.
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